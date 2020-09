Ein Mann spielt auf einem Smartphone ein Videospiel. Archivbild

Quelle: Sebastian Kahnert/zb/dpa

Mehr Menschen auf der Welt werden schlechte Augen haben. Diesen Trend sagt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen veränderter Lebens- und Arbeitsgewohnheiten voraus. Zum einen liege das an der höheren Lebenserwartung. Zum anderen mache aber auch weniger Bewegung im Freien und mehr Zeit an Bildschirmen mehr Menschen kurzsichtig.



Mehr als eine Milliarde Menschen weltweit muss laut WHO mit Sehbeeinträchtigungen leben, die mit teils simplen Mitteln beseitigt oder hätten verhindert werden können.