Beim Netzausbau in Deutschland ziehen Betreiber das Tempo an.

Quelle: Valery Kloubert/Vodafone/dpa

Beim Mobilfunk-Netzausbau ziehen Deutschlands Telekommunikationskonzerne das Tempo an. Vodafone kündigte an, insgesamt 2.800 neue LTE-Stationen 2019 in Betrieb zu nehmen. Dadurch würden Funklöcher geschlossen in einer Fläche von 22.000 Quadratkilometern. Im Vorjahr waren es nur 1.550 Stationen gewesen.



Auch die Deutsche Telekom verstärkt ihre Ausbauarbeiten. Sie plant 2019 mit 2.000 neuen Mobilfunkstandorten. Vor allem an Bahnstrecken und Autobahnen soll das Netz verbessert werden.