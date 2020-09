Die EU will das Waffenembargo gegen Libyen künftig mit einer neuen Marinemission überwachen. Es habe eine Grundsatzentscheidung für einen neuen EU-Einsatz gegeben, sagte Außenminister Heiko Maas in Brüssel. "Diese Mission soll auch eine maritime Komponente haben, die sich an den Routen derjenigen orientiert, die Waffen nach Libyen bringen, also im östlichen Mittelmeer."



Die EU wollte die Überwachung des Waffenembargos übernehmen. In den vergangenen Wochen war diskutiert worden, die Marinemission "Sophia" wiederzubeleben.