Er könne mit Worten nicht beschreiben, wie aufgeregt er sei, sagte NASA-Projektmanager Tom Hoffman in Pasadena. Wenn alles verläuft wie geplant, landet der dreibeinige "Insight" am 26. November mit Hilfe eines Fallschirms und der Zündung von Triebwerken in einer flachen Region in Äquatornähe. Dort soll es keine großen, potenziell gefährlichen Steine geben. Anschließend sollen die wissenschaftlichen Instrumente mit einem mechanischen Greifarm auf der Marsoberfläche platziert werden.