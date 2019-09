Durch Likes bekommt man eine positive Rückmeldung und das ist immer sehr attraktiv. Das Belohnungssystem springt sofort an, wenn da mehrere sind. Lara Scherer von der Spielsucht-Ambulanz

Die eigene Selbstdarstellung in den sozialen Netzen ist auch immer eine Suche nach Bestätigung durch andere. "Durch die Likes bekommt man eine positive Rückmeldung und das ist für einen immer sehr attraktiv. Das Belohnungssystem springt sofort an, wenn da mehrere Likes sind", sagt Soziologin und Psychologin Lara Scherer, ebenfalls Spielsucht-Expertin in Mainz. Wer viel Bestätigung bekommt, fühlt sich besser.