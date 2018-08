Michelle Bachelet ist neue UN-Kommissarin für Menschenrechte. Quelle: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa

Chiles frühere Präsidentin Michelle Bachelet ist zur neuen UN-Kommissarin für Menschenrechte gewählt worden. Die Vollversammlung bestätigte in einer Abstimmung den Vorschlag von Generalsekretär Antonio Guterres. Bachelet folgt damit für vier Jahre auf den Jordanier Said Raad al-Hussein, der den Posten am 31. August abgibt.



Bachelet sei "Pionierin, Visionärin, eine Frau mit Prinzipien und eine großartige Anführerin für Menschenrechte in diesen schwierigen Zeiten", so Guterres nach der Wahl.