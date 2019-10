Wir haben eine Schere, die da aufgeht: Neuvertragsmieten legen deutlich zu, Bestandsmieten nicht. Ralph Henger, Wohnungsmarktexperte vom Institut der Deutschen Wirtschaft

Ein neues Mietverhältnis ab 2015 war besonders in Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg deutlich teurer als der jeweilige Landesdurchschnitt. In Berlin stiegen die Mieten sogar fast um ein Viertel. Ein immenser Anstieg - aber: "Die Ergebnisse sind absolut erwartbar. Für uns ist das die Kehrseite dieses unheimlich starken wirtschaftlichen Booms, den wir in Deutschland seit zehn Jahren sehen", sagt Ralph Henger, Wohnungsmarktexperte vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Wer schon lange in seiner Wohnung lebt, zahle in der Regel eine sehr niedrige Miete. "Wir haben eine Schere, die da aufgeht: Neuvertragsmieten legen deutlich zu, Bestandsmieten nicht."