Man muss sich darauf verlassen können, dass das Frühwarnsystem der eigenen Leute funktioniert Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer

Zu den erforderlichen Führungs- und Managementfähigkeiten gehört sicher auch politisches Gespür, das in einer langjährigen Parteikarriere wohl am ehesten erworben wird. So muss ein Minister ein Gefühl haben für die Probleme, die in seinem Haus auftreten. Das habe Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen eben nicht immer gezeigt, sagt Niedermayer. "Das ist dramatisch wichtig. Man muss sich darauf verlassen können, dass das Frühwarnsystem der eigenen Leute funktioniert."