Sanna Marin ist Vize-Parteichefin der Sozialdemokraten.

Quelle: Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa

Nach dem Rücktritt von Antti Rinne als finnischer Ministerpräsident soll Verkehrs- und Kommunikationsministerin Sanna Marin dessen Nachfolgerin werden. Der Parteirat der regierenden Sozialdemokraten stimmte mit knapper Mehrheit für die 34-Jährige, die dann jüngste Regierungschefin in der Geschichte des Landes wäre.



Es wird erwartet, dass das Parlament sie und ihre neue Regierung rasch bestätigt. Am 12. und 13. Dezember steht der EU-Gipfel an. Finnland hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne.