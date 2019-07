Die Bahn will wieder verstärkt als Vermieter auftreten.

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Angesichts knapper Wohnungen in vielen Städten will die Deutsche Bahn neue Mitarbeiter verstärkt mit günstigen Unterkünften locken. "Bezahlbare Mieten sind für unsere Mitarbeiter ein großes Thema geworden", sagte Personalvorstand Martin Seiler der "Süddeutschen Zeitung".



Der größte deutsche Staatskonzern will deshalb eine "Wohnraumoffensive" starten. So will das Unternehmen mehr Wohnungen für Beschäftigte anmieten oder durch Belegungsrechte sichern. Zudem soll auf Bahnflächen gebaut werden.