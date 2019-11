Ein Funkmast für den Mobilfunkstandard 5G. Archivbild

Quelle: Stefan Sauer/zb/dpa

Nach mehrmonatiger Ausbauphase vermeldet Vodafone rund 10.000 Kunden, die in Deutschland den Mobilfunk 5G nutzen. Aktuell würden die verfügbaren Spots vorwiegend von privaten Kunden genutzt, sagte Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter. Das Interesse in der Industrie sei aber groß. "Aber solche riesigen Anwendungsszenarien baut man nicht immer so schnell mal auf."



An 60 Standorten sei Vodafone vertreten. Bis Ende des Jahres sollen es in einer zweiten Ausbauwelle 120 Standorte mit circa 300 Antennen werden.