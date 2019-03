Die Nasa plant einen "Lunar Outpost" in der Nähe des Mondes.

Quelle: Anthony Anex/KEYSTONE/dpa

Kanada will sich an der ab 2022 geplanten Mond-Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa beteiligen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau kündigte dafür Investitionen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro an.



Ziel des Projekts "Lunar Outpost" ist zunächst eine Raumstation zwischen Erde und Mond. Diese soll eines Tages auch als Zwischenstation für Flüge zum Mars dienen. Sie soll zunächst einen Lebensraum für Astronauten, eine Docking-Station für Raumfrachter sowie Platz für Forschungslabors bieten.