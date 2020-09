Pilzdesign: Ein Beispiel für nachwachsende Rohstoffe. Archivbild

Die Bundesregierung will in den kommenden vier Jahren 3,6 Milliarden Euro in die Förderung der sogenannten Bioökonomie investieren. Das gaben Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und Agrarministerin Julia Klöckner (beide CDU) als wichtigsten Punkt ihrer neuen Rohstoffstrategie der bekannt.



Konkret geht es dabei um die verstärkte Erforschung und Nutzung nachwachsender Rohstoffe, um fossile Rohstoffe wie Erdöl und Kohle ersetzen zu können. Zudem steht die Sicherstellung der Ernährung im Fokus.