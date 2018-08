Kanzlerin Angela Merkel und ihr Kritiker Jens Spahn. Archivbild Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

CDU-Chefin Angela Merkel will heute den Spitzengremien ihrer Partei die Namen der CDU-Minister in einer möglichen neuen Großen Koalition mitteilen. Anschließend will sie sich in der Parteizentrale persönlich zu ihren Entscheidungen äußern.



Nach ZDF-Informationen will Merkel Jens Spahn (CDU) zum neuen Gesundheitsminister machen. Im Falle eines Ja der SPD-Basis zur Großen Koalition würde die Kanzlerin damit einen ihrer profiliertesten konservativen Kritiker in ihr Kabinett holen.