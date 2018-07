Um die jüngere Generation als zukünftige Verantwortliche für Naturschutzbelange stärker zu aktivieren, müssen wir vermehrt mit jungen Erwachsenen in den Dialog treten. Bundesumweltministerin

Große Sorgen machen sich die Befragten im Zusammenhang Biodiversitätsverlust und persönliche Beeinträchtigung. Zunehmender Flächenverbrauch durch Siedlungen, Gewerbe und Verkehrswege reduziert die biologische Vielfalt und führt häufig zu "weniger Grün". Doch obwohl die meisten Befragten der biologischen Vielfalt eine hohe persönliche Bedeutung zusprechen, erkennen viele nicht an, dass sie für deren Schutz auch selbst Verantwortung tragen: Lediglich 53 Prozent geben an, sich für die Erhaltung der Biodiversität verantwortlich zu fühlen. 45 Prozent sehen sich selbst nicht in der Pflicht. Dabei fühlen sich mehr Frauen als Männer selbst in der Verantwortung.



Die Bundesumweltministerin sieht in der Bewusstseinsschaffung im Hinblick auf Biodiversität Handlungsbedarf: "Mir ist wichtig, die Bürgerinnen und Bürger weiter für den Schutz der biologischen Vielfalt zu sensibilisieren. Die Naturbewusstseinsstudie ist hierfür eine wichtige Unterstützung." Und die Präsidentin des BfN zieht das Fazit: "Die vorliegende Studie fördert zu Tage: Um die jüngere Generation als zukünftige Verantwortliche für Naturschutzbelange stärker zu aktivieren, müssen wir vermehrt mit jungen Erwachsenen in den Dialog treten."