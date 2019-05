Vorstellung des OECD-Beschäftigungsausblicks 2019.

Die zunehmende Automatisierung der Arbeitswelt bedroht nach Einschätzung der OECD vor allem Jobs von Geringqualifizierten. Die Organisation empfiehlt daher Deutschland eine Ausweitung der Erwachsenenbildung.



"Die Kluft in der Weiterbildung zwischen hoch- und geringqualifizierten Erwachsenen ist die größte in der OECD", hieß es. Dies liege daran, dass in Deutschland mehr Hochqualifizierte als anderswo an Weiterbildung teilnähmen, Geringqualifizierte aber genauso wenig wie in anderen Ländern.