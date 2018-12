Paul Ziemiak ist der neue Generalsekretär der CDU.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat nach der Wahl der neuen Parteiführung eine Kursänderung angekündigt. Es werde einen "neuen Kurs" und eine "neue Diskussionskultur" in der Partei geben, sagte Ziemiak dem Deutschlandfunk. Die CDU müsse ihr Profil schärfen, forderte er.



Der in der Kampfabstimmung um den Parteivorsitz unterlegene Friedrich Merz müsse weiter eine wichtige Rolle in der CDU spielen, sagte Ziemiak außerdem. "Friedrich Merz ist eine der wichtigsten Figuren dieser Partei."