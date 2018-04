Nach einem kurzem Aufatmen hier in Brüssel haben sich heute mehrere Regierungschefs beschwert, dass Donald Trump ihnen mit diesem Ultimatum die Pistole auf die Brust setze. ZDF-Korrespondentin Anne Gellinek

Die EU steuere mit diesem Zwischenstand nun auf eine "neue Phase der Besorgnis und der Unsicherheit zu", sagt ZDF-Korrespondentin Anne Gellinek. Auch über die Verhandlungstaktik der USA gebe es Unmut: "Nach einem kurzem Aufatmen hier in Brüssel haben sich heute mehrere Regierungschefs beschwert, dass Donald Trump ihnen mit diesem Ultimatum die Pistole auf die Brust setze", so Gellinek. So betonte etwa EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, dass es nicht realistisch sei, die Verhandlungen bis zum 1. Mai abzuschließen, da es eine Fülle an zu verhandelnden Themen gebe.