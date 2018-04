Wirtschaftsminister Peter Altmaier will mehr für Gründer tun. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will sich für eine "Gründungsoffensive" in Deutschland einsetzen. Gemeinsam mit der Staatsbank KfW startete Altmaier in Berlin eine neue staatliche, digitale Plattform für Gründer.



Damit sollen junge Unternehmer in der wichtigen Phase vor der Firmengründung besser unterstützt werden. "Deutschland braucht ein lebendiges Gründungsgeschehen, um auf Dauer innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben", sagte KfW-Vorstandschef Günther Bräunig.