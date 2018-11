Ich beginne diesen Artikel im Bus zur Arbeit und wie selbstverständlich erklingt die Musik aus Pokémon Go hinter mir. Es ist Schulschluss und das Smartphone-Spiel gehört nun mal zu den erfolgreichsten Apps aller Zeiten. Pokémon ist ein popkulturelles Phänomen und längst auch im deutschen Alltag präsent. Die klassische Videospiel-Serie, mit der 1996 auf dem Gameboy alles begann, hat ebenfalls Rekorde gebrochen. Zusammen mit Super Mario und Tetris ist es eine der drei meistverkauften Videospielserien. An Innovation oder Originalität liegt das nicht. Der kreative Stillstand, den man der Serie durchaus attestieren muss, wird zum Teil dadurch kachiert, dass immer wieder neue Generationen mit den Spielen aufwachsen, die die älteren Spiele gar nicht kennen. "Wir wollten ein Spiel schaffen, das Kinder im Wohnzimmer mit ihren Eltern spielen können, damit dort neue Verbindungen entstehen", erklärt Game Director Junichi Masuda. "Es ist das erste Pokémon Abenteuer für Kinder, die noch kein Pokémon Go auf dem Handy spielen. Aber es soll auch Eltern, die Pokémon Go spielen, mit ihren Kindern zusammenbringen."