Zuzana Caputova ist die neue Präsidentin der Slowakei.

Quelle: Václav Šálek/CTK/dpa

In der Slowakei hat die im März gewählte Präsidentin Zuzana Caputova offiziell ihr Amt angetreten. Die 45-Jährige ist das erste weibliche und bislang jüngste Staatsoberhaupt in dem EU- und Euro-Land.



"Ich bin nicht gekommen, um zu regieren, ich bin gekommen, um den Bürgern zu dienen", versprach die liberale Bürgeranwältin in Bratislava. Caputova hatte die Wahl als Hoffnungsträgerin einer parteienübergreifenden Protestbewegung gegen Korruption und Amtsmissbrauch gewonnen.