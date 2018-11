Soll das Mikro abgeben: Acosta im Streit mit US-Präsident Trump

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Hintergrund: Der CNN-Korrespondent Jim Acosta war vor knapp zwei Wochen bei einer Pressekonferenz heftig mit Präsident Donald Trump aneinandergeraten, woraufhin ihn das Weiße Haus ausgesperrt hatte. Aufgrund der Klage von CNN hatte dann das Gericht das Weiße Haus am vergangenen Freitag per einstweiliger Verfügung angewiesen, dessen Akkreditierung temporär wiederzuherstellen. Diese vorläufige Zulassung, mit der Acosta in den vergangenen Tagen aus dem Weißen Haus berichtet hatte, wird nun wieder in eine permanente umgewandelt. Sanders warnte den Reporter jedoch, dass ihm eine erneute Aussperrung blühe, sollte er sich nicht an die neuen Regeln halten.



CNN erklärte, mit der vollen Wiederherstellung der Akkreditierung sei "unsere Klage nicht mehr länger notwendig". Der Sender hatte sich in seiner Klage auf die in der Verfassung verankerte Pressefreiheit berufen. Zahlreiche Medien und Journalistenorganisationen solidarisierten sich in dem Streit mit Sender. CNN gehört zu den Medien, die am kritischsten über US-Präsident Donald Trump berichten.