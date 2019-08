Die Behörden hatten zuvor eine für Samstag geplante Großkundgebung zum fünften Jahrestag der Entscheidung Chinas gegen demokratische Wahlen in Hongkong eigentlich untersagt. Dennoch strömten wieder Tausende vor allem junge Demonstranten auf die Straße. Parallel dazu lief eine christliche Kundgebung mit einigen hundert Teilnehmern. Um das Demonstrationsverbot zu umgehen, hatten Aktivisten unter anderem zu religiösen Versammlungen aufgerufen: Viele Demonstranten hatten am Samstag Kreuze dabei und sangen "Halleluja".



Die Demonstranten folgte einem Aufruf zu einem religiösen Marsch, der entlang prominenter sakraler Stätten in den historischen Distrikt Sheung Wan und weiter in Richtung Regierungsviertel führte. Viele "spazierten" nur, wie sie sagten, auf dem Fußweg und sahen davon ab, Straßen zu blockieren.