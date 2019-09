Zehntausende Hongkonger sind am Samstag wieder auf die Straße gegangen. Am Rande der friedlichen Massenkundgebung der Demokratie-Bewegung kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen zwischen der Polizei und radikalen Demonstranten. Einige begannen, Steine und Molotow-Cocktails zu werfen. Als die Polizei mit einem Wasserwerfer sowie Tränengas und Pfefferspray reagierte, lösten sich die Gruppen schnell auf.



Die Demonstranten trugen teils Regenschirme und Poster mit prodemokratischen Sprüchen. "Steht an der Seite von Hongkong, kämpft für die Freiheit", skandierte die Menge, während sie sich in Richtung der Regierungsgebäude aufmachte. Seit Monaten wird in der früheren britischen Kronkolonie für Reformen, gegen die Regierung und den wachsenden Einfluss der kommunistischen Führung in Peking demonstriert.