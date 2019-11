Proteste in Hongkong.

Quelle: Vincent Yu/AP/dpa

Angesichts der eskalierenden Gewalt bei Protesten in Hongkong hat Washington die Regierung, die Demonstranten und die übrigen Bürger zum Dialog aufgerufen. "Die Vereinigten Staaten beobachten die Situation in Hongkong mit erheblicher Sorge", heißt es aus dem US-Außenministerium.



"Wir verurteilen Gewalt auf allen Seiten, sprechen den Opfern von Gewalt ungeachtet ihrer politischen Neigung unser Mitgefühl aus und rufen alle Parteien - die Polizei und Demonstranten - auf, sich in Zurückhaltung zu üben."