Fachkräfte aus dem Ausland sollen künftig leichter Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt bekommen. Zugleich will die Bundesregierung die Duldung von Ausländern für Beschäftigung und Ausbildung unter bestimmten Voraussetzungen erweitern. Zwei entsprechende Gesetzentwürfe verabschiedete das Bundeskabinett in Berlin. Beide Gesetze sollen zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. Zuvor müssen sie noch durch Bundestag und Bundesrat.