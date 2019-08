Ein Mann hält auf einem Spielplatz eine Zigarette. Archivbild

Quelle: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Schweden könnte in Sachen Nichtraucherschutz Vorbild für Deutschland sein. Dort darf auf Spielplätzen nicht mehr geraucht werden. Auch Brandenburg, Bremen, NRW, das Saarland sowie verschiedene Kommunen verbieten das Rauchen auf Spielplätzen, so Katrin Schaller, Expertin für Tabakkontrolle vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Aus ihrer Sicht wäre ein bundesweites Verbot sinnvoll.



Schweden gilt mit einer Quote von unter 9 Prozent als das EU-Land mit den wenigsten regelmäßigen Rauchern. Das Land will bis 2025 rauchfrei werden.