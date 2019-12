Wolf in einem Wald bei Hünxe am Niederrhein.

Quelle: Sabine Baschke/dpa/Archivbild vom 1.12.2018

Nach langem Streit sollen Neuregelungen zum Umgang mit Wölfen kommen, die sich in Deutschland wieder stärker ausbreiten. Der Bundestag will dazu heute Gesetzespläne beschließen, die einen Abschuss zu leichteren Bedingungen möglich machen.



Die Maßnahmen sollen Nutztiere vor Attacken schützen und wirtschaftliche Schäden für Bauern vermeiden. Union und SPD wollen damit auch Sorgen in vielen Dörfern entgegenwirken. Der Schutz des Wolfes müsse Grenzen haben, sagte Unionsfraktionsvize Gitta Connemann (CDU).