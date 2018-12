Die EU-Staaten hatten sich vor Monaten auf neue Regeln geeinigt.

Verbraucher in Europa können ab sofort leichter im Internet einkaufen. Denn die neue EU-Regelung gegen Geoblocking beim Online-Shopping tritt in Kraft. Durch Geoblocking können Händler ausländische Käufer von Angeboten ausschließen oder sie automatisch auf Webseiten mit höheren Preisen weiterleiten.



Die Brüsseler Behörde mahnte an, dass die Staaten wirksame Strafen bei Verstößen anordnen müssten. Die Kommission will 2020 überprüfen, inwieweit die Maßnahmen umgesetzt wurden.