Der Iran will am Hochzeitstag des ersten schiitischen Imam Ali keine Scheidungen mehr zulassen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna forderten die Jugend- und Justizminister, dass schon dieses Jahr am 3. August die neue Vorschrift umgesetzt wird. An diesem Tag soll Ali ibn Abi Talib Fatima geheiratet haben.



Jede dritte Ehe im Iran wird geschieden. Daher wird nach Angaben vieler Paare seitens der Behörden versucht, Scheidungen mit langen Wartezeiten zumindest zu erschweren.