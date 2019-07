Es gibt Fahrverbote auf bestimmten Ausweichstrecken in Tirol.

Die Fahrverbote auf Ausweichstrecken in Tirol haben laut Polizei keine Probleme im Urlaubsverkehr verursacht. "In ganz Tirol läuft der Verkehr normal", sagte ein Sprecher der Landesverkehrsabteilung Tirol.



Weil der Verkehr rolle, bestehe kein Grund für die Autofahrer zur Umfahrung von Strecken. Am vergangenen Wochenende waren im Raum Innsbruck erstmals Ausweichrouten gesperrt worden. Die Maßnahmen solle den Verkehr bei Staus auf den Autobahnen halten und die Anrainergemeinden entlasten.