An der Seite von Kurz stand bei der Zeremonie der neue Vize-Kanzler Strache. Dieser hatte zuvor erklärt, der Islam habe "keinen Platz in Europa". Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnete er im vergangenen Jahr wegen ihrer offenen Flüchtlingspolitik als "gefährlichste Frau Europas". Am Sonntag kündigte Strache seinen 750.000 Anhängern im Internetnetzwerk Facebook an: "Es wird künftig nicht mehr vorkommen, dass Migranten, die hier keinen einzigen Tag gearbeitet und nichts in das System eingezahlt haben, tausende Euro an Sozialhilfen erhalten." Tausende Nutzer klickten den Eintrag mit "Gefällt mir" an.