Bodo Ramelow (Linke), Ministerpräsident von Thüringen. Archivbild

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) spricht sich für Minderheitsregierungen in Bund und Ländern aus. Die Volksparteien verlören an Anziehung, der Abstand zwischen den Parteien werde geringer, sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



"Die Minderheitsregierung wird auch bei uns früher oder später kommen, da ist es allemal besser, sich schon jetzt auf neue Regierungsformate einzustellen und für eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz zu werben." Thüringen wählt am 27. Oktober einen neuen Landtag.