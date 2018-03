Die Minister der neuen Bundesregierung nehmen ihre Arbeit auf. Quelle: -/dpa

Mit der Übergabe zahlreicher Ministerien an die neuen Ressortchefs beginnt heute endgültig die Arbeit der neuen Bundesregierung. So wird zum Beispiel der bisherige Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) das Haus an seinen Nachfolger, CSU-Chef Horst Seehofer, übergeben.



Die neue Justizministerin Katarina Barley übernimmt das Ressort von Heiko Maas (beide SPD). Gesundheitsminister Hermann Gröhe, der der neuen Bundesregierung nicht mehr angehört, übergibt das Ministerium an Jens Spahn.