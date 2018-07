Die Lage der Höhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non. Quelle: ZDF

Der Einsatz ist auch ein Kampf gegen das Wetter und gegen die Zeit. In Südostasien ist gerade Monsun-Saison. Befürchtet wird, dass durch Regen das Wasser in der Höhle so schnell steigt, so dass die Hilfsaktion abgebrochen werden muss.