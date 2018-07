Niedersachsens Innenminister Pistorius beteuert seine Unschuld. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat im Zusammenhang mit dem Asyl-Skandal an der Bremer Außenstelle des Bundesflüchtlingsamtes Vorwürfe der Vertuschung zurückgewiesen. "Bild am Sonntag" und "Münchner Merkur" hatten berichtet, er habe im Sommer 2017 ein Dossier zu den Vorgängen erhalten, aber nicht reagiert.



Pistorius gab an, im Urlaub eine E-Mail weitergeleitet zu haben. Diese sei offenbar nicht so bearbeitet worden, wie es hätte geschehen sollen, sagte er der "Welt".