Die Bahn-Arbeitnehmervertretungen fordern 7,5 Prozent mehr Lohn. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Für rund 160.000 Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben heute in Berlin Tarifverhandlungen begonnen. Es geht um mehr Geld, aber auch um Freizeit und die Altersvorsorge. Die beiden Bahngewerkschaften fordern eine Lohnerhöhung von 7,5 Prozent.



Außerdem sollten die Beschäftigten wieder die Möglichkeit erhalten, statt der Lohnerhöhung eine kürzere Wochenarbeitszeit oder zusätzliche Urlaubstage zu wählen. Die GDL verhandelt an diesem Freitag in Berlin separat mit der Bahn.