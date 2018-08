Strommasten bei Kapstadt (Archiv). Quelle: Nic Bothma/EPA/dpa

Südafrika will bis auf Weiteres keine russischen Atomkraftwerke kaufen. Wegen der schwachen Wirtschaftslage könne sich Südafrika den Bau neuer Kernkraftwerke nicht leisten, erklärte Präsident Cyril Ramaphosa nach einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dies habe Putin verstanden.



Derzeit gibt es in Südafrika ein Atomkraftwerk. Das Land bezieht 90 Prozent seines Energiebedarfs aus Kohle. Südafrika hat derzeit noch einen Stromüberschuss und exportiert in Nachbarländer.