SAP in Walldorf (Archiv).

Quelle: Uwe Anspach/dpa

Die neuen SAP-Chefs Jennifer Morgan und Christian Klein wollen Europas größten Softwarekonzern verstärkt auf Effizienz trimmen. Ziel sei, technische Prozesse in den SAP-Anwendungen komplett zu automatisieren, ohne dass ein Mensch noch Hand anlegen müsse, sagte Co-Vorstandschef Christian Klein in New York.



Nach dem im Januar angekündigten Abbau von 4.400 Stellen hätten bereits 2.500 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, hieß es. SAP beschäftigte zuletzt weltweit knapp 100.000 Menschen.