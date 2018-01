Skulpturen mit Erde, Wasser, Wind und Feuer Quelle: Johannes Schmitt-Tegge/dpa

Mit Hilfe der vier Elemente Erde, Wasser, Wind und Feuer schafft der mexikanische Künstler Bosco Sodi Skulpturen. Aktuell stellt er sie in einer New Yorker Galerie aus. "Caryatides" heißt die Schau in der Paul Kasmin Gallery, in der die im mexikanischen Oaxaca hergestellten Würfel zu Türmen aufgebaut sind.



Sodi mischt Erde mit Wasser und Sand zu Ton, formt diese Masse von Hand zu Würfeln und lässt sie an der Luft und in der Sonne trocknen. In einem Ziegelofen werden die Würfel dann gebrannt.