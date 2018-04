Neue Seilbahn: Drei Jahre wurde gebaut. (Archivbild vom Oktober 2017) Quelle: dpa

Mehr Besucher bedeuten aber auch eine höhere Verkehrsbelastung für die Bewohner im Tal, denn nicht alle Bergfans reisen mit der Bahn bis nach Garmisch an, steigen dann in die Zahnradbahn um und fahren mit ihr auf das Zugspitzplatt, steigen dann noch einmal um, um dann endlich das Gipfelplateau zu erreichen.



Der direkte Weg auf das Gipfelplateau startet am Eibsee. Und den werden voraussichtlich viele Gipfelstürmer lieber einschlagen. Schließlich lockt die neue Seilbahn bei guter Sicht mit einer spektakulären Aussicht, bodentiefe Fenster geben den Blick nach oben und nach unten frei. Einmal oben sind es nur noch wenige Schritte bis zum Gipfelkreuz.