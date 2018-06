Pedro Sánchez im Parlament. Quelle: Emilio Naranjo/Pool EFE via AP/dpa

Die Frauen werden in der neuen Regierung Spaniens deutlich in der Mehrheit sein. Der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sanchez berief elf Frauen und nur sechs Männer ins Kabinett. Die Zahl der Ministerien wurde von Sanchez von 13 auf 17 erhöht.



Die Mitglieder des neuen Kabinetts werden an diesem Donnerstag vor König Felipe VI. den Amtseid ablegen. Sanchez hatte seinen konservativen Vorgänger Mariano Rajoy am Freitag mit einem Misstrauensvotum im Parlament zu Fall gebracht.