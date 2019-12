Walter-Borjans will auch bei der Frage nach einer Vermögensteuer nicht locker lassen. Da nehme er Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Wort, wenn diese ihre Sorge über das Auseinanderdriften der Gesellschaft äußere, sagte er. Merkel könne nicht gleichzeitig fordern, Unternehmenssteuern zu senken, den Soli für die oberen zehn Prozent abzuschaffen und obendrein aber eine Vermögensteuer ablehnen.



Aus Sicht der SPD ist das Prinzip, dass stärkere Schultern mehr tragen müssen als schwache, in Deutschland mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Dabei sei es "das Grundprinzip einer stabilen, sozialen aber auch wirtschaftlich erfolgreichen Gesellschaft", sagte Walter-Borjans. Eine Entlastung der oberen Einkommensschichten dürfe nicht mit Belastungen für die anderen eingekauft werden - etwa durch die Streichung staatlicher Leistungen oder neue Gebühren und Steuern. "Dann werden wir dem nicht zustimmen", stellte der SPD-Chef klar.