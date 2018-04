Die 47-jährige Andrea Nahles ist neue SPD-Parteivorsitzende. Quelle: Boris Roessler/dpa

Die SPD hat Andrea Nahles mit nur 66,3 Prozent zur ersten Parteivorsitzenden in ihrer Geschichte gewählt. Es ist das zweitschlechteste Resultat bei der Wahl zum SPD-Vorsitz in der Nachkriegszeit. Nahles wertete das Ergebnis im ZDF als Auftrag an sich und die Partei: "Wir müssen versuchen, Unzufriedenheiten aufzunehmen, zu klären und nach vorne zu wenden."



Nahles hat einen großen Erneuerungsprozess versprochen, parallel zur Regierungsarbeit. Sie ist auch Vorsitzende der Bundestagsfraktion.