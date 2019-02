Schwesig für schnelleren Wechsel an der SPD-Spitze.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles wird den Parteivorsitz voraussichtlich schon am Dienstag übernehmen. Dann berät das Parteipräsidium. SPD-Vize Manuela Schwesig sprach sich in den ARD-"Tagesthemen" dafür aus: Sie unterstütze sehr, dass Andrea Nahles zügig den Vorsitz der SPD übernehme.



In der "Rheinischen Post" nannte es Johannes Kahrs sinnvoll, Andrea Nahles "jetzt gleich zur kommissarischen Vorsitzenden zu ernennen." Kahrs ist der Chef des konservativen Seeheimer Kreises.