Unter Führung der neuen Vorsitzenden will sich die SPD in den nächsten Jahren erneuern. Die Partei müsse versuchen, "in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, das, was es an Diskussionen gibt, an Unzufriedenheit auch aufzunehmen, zu klären, und das nach vorne zu bringen", betont Nahles. Auf ihrem Parteitag habe die SPD "einen Erneuerungsprozess bis Ende 2019 auf den Weg gebracht", im Zuge dessen sollen Skeptiker gehört werden und Zweifel am Kurs der Partei "ein Stück weit" ausgeräumt werden, betont die neue Vorsitzende.