Und Neuland betreten Google und Apple nicht, eher verbrannte Erde. Denn sie sind eigentlich schon seit Jahren auf dem Markt. Beide Giganten bieten auf ihren mobilen Betriebssystemen Android und iOS bereits Spiele an, kümmern sich dabei jedoch nicht um Quantität und Qualität des Angebots. Nahezu jeder Entwickler kann jederzeit sein Werk in einen gigantischen Schlund werfen, in dem es dann nahezu garantiert untergeht. Wer im App oder Play Store nach beliebten Spielideen wie Bejeweled sucht, wo man in einem Feld farbige Kacheln tauscht, um Serien zu vervollständigen, der findet Dutzende oder gar hunderte identische Apps. Über deren Erfolg oder Misserfolg entscheiden Zufall und Willkür. Und statt Ordnung zu schaffen, brüsten sich Apple und Google sogar allen Ernstes damit, in ihren Stores jeweils mehr als zwei Millionen Anwendungen anzubieten.