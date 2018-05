Die EU will Energiearmut bekämpfen und schafft eine neue Stelle. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Die Europäische Union will das Armutsrisiko wegen hoher Energiekosten bekämpfen. Mehr als 50 Millionen Haushalte in der EU hätten Probleme, angemessen zu heizen, ihre Nebenkosten zu bezahlen und in Wohnungen ohne Feuchtigkeit zu leben, erklärte die EU-Kommission.



Eine neue Beobachtungsstelle soll daher vergleichbare Daten zur Energiearmut sammeln und veröffentlichen, damit sich Akteure austauschen können. Dies sei ein wichtiger Meilenstein, sagte Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic.