Containerschiff im Hafen von Qingdao (China).

Quelle: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa

Der Handelskrieg zwischen den USA und China hat abermals eine neue Eskalationsstufe erreicht. Wie angekündigt traten am Sonntag auf beiden Seiten neue Strafzölle in Kraft.



Die neuen Sonderabgaben der USA in Höhe von 15 Prozent auf weitere chinesische Importe im Wert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar konterte China mit Gegenzöllen in Höhe von fünf und zehn Prozent. US-Präsident Donald Trump will China mit den Strafzöllen zum Abschluss eines umfassenden Handelsabkommens bewegen.