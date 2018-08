Die Studie sieht wachsende Probleme im Bildungssektor. Symbolbild Quelle: Friso Gentsch/dpa

Schulen bekommen die Integration von Migranten und die Bekämpfung von Bildungsarmut einer Studie zufolge nicht gut genug in den Griff. Die wirtschaftsnahe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft sieht sogar nahezu bundesweit Rückschritte in vielen Handlungsfeldern.



Vor allem bei Schulqualität, Integration und Verminderung von Bildungsarmut verschlechterten sich die Ergebnisse deutlich, wie aus dem INSM-Bildungsmonitor hervorgeht. Es müsse Anstrengungen in Schule und Ausbildung geben.